Barby Franco contó que Fernando Burlando no la sigue en Instagram: "Me aburre"

Barby Franco sorprendió al contar que bloqueó a Fernando Burlando en las redes. Si bien aclaró que fue temporal, más llamó la atención al remarcar que no sigue a su pareja en Instagram.

“Ella dice que tiene 60 de cintura, para mí tiene 57”, señaló Pampita, ya que le llamó la atención el mono que lució Barby en la presentación de la panelista en su programa.

Luego, la modelo habló de una foto sugerente que subió a su Instagram y Pampita le preguntó por los comentarios, y qué opinó Fernando Burlando sobre la misma.

"Burlando todavía no vio la foto. Tuve un montón de comentarios desubicados, irreproducibles. Yo a Burlando no lo sigo porque me aburre su Instagram. Aparte lo había bloqueado en un momento... No sé si me sigue él, me parece que él no”, señaló.

