Barby Franco contó detalles de la charla que tuvo con Fernando Burlando para que defienda a la familia Báez Sosa

El crimen de Fernando Báez Sosa conmovió a todo el país y Barby Franco contó detalles de la charla que tuvo con Fernando Burlando para que tome la defensa de la familia del joven asesinado por los diez rugbiers -ocho de ellos aún detenidos- a la salida de un boliche en Villla Gesell.

Si bien el abogado no dudó en salir en defensa de la familia de Fernando, la modelo contó por primera vez públicamente cómo fue la charla que mantuvo con el letrado apenas se enteró del caso.

"Estábamos en Punta del Este. Me fui enterando de todo y le mostré a Burlando los videos que habían aparecido del caso y me largué a llorar porque eso me llevó a otro lugar", recordó la morocha en charla con revista Pronto. Y comentó lo que le dijo: "Por favor, contactate ya con ellos".

Tras el pedido de Barby Franco, el abogado se contactó con la familia para ofrecerles defenderlos.

"No sabíamos como contactarnos porque entendíamos que estaban y están pasando por un dolor tremendo. Entonces, Burli empezó a tocar por todos lados, se acercó y lo tomaron como abogado de la familia", detalló Barby.

Y siguió: "A Burlando le dije: 'No pares, por favor, hasta dejarlos presos y que les den perpetua'. Fernando está todos los días pendiente del caso, no para de llamar a los padres y no se desconecta nunca del teléfono".

"Anoche no pudo dormir y estuvo hasta las 6 de la mañana a las vueltas: trabajando, pensando, maquinando, buscando pruebas todo el tiempo", resaltó la novia del letrado.