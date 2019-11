Barby Franco: "Con Burlando estamos buscando un bebé, pero me tengo que hacer estudios"

Si bien el tema del casamiento con Fernando Burlando quedó -una vez más- suspendido, Barby Franco aseguró que sus ganas de tener un hijo con él se mantienen intactas.

"Burlando también quiere ser papá conmigo pero es un tema medio delicado.La realidad es que estamos buscando hace unos meses pero no depende de nosotros sino de Dios y de la medicina. Me tengo que hacer un par de estudios y a partir de eso se verá de qué modo vamos a ser papás", señaló la modelo en una nota con la revista Pronto.

"Desde que estoy con Burlando nunca me cuidé. Nunca literal. Pero es un tema re sensible. Fui a la ginecóloga y me ordenó varios estudios para ver qué onda conmigo. Me tengo que hacer uno hormonal y otro más profundo. Muero de ganas de ser mamá pero como te decía depende de Dios y de la medicina", añadió.

"La idea es quedar de forma natural y sino será con la ayuda de la medicina. Yo creo que va a estar todo bien. Fer me dice que él es el problema pero le respondo que no, si él ya tuvo dos hijas. Confío en que va a salir todo bien", aseguró Barby.

