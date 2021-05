Barbie Vélez y su sorpresiva decisión: "Estoy muy triste"

Un año intenso y lleno de emociones para Barbie Vélez. La actriz que supo demostrar sus habilidades para la costura, le puso punto final a su paso por “Corte y Confección”, el reality de moda conducido por Andrea Politti.

Si bien pasó por tres desafíos hasta llegar a la final donde el jurado debía decidir entre ella y Valeria Archimó, Barbie sorprendió a todos los presentes y antes de que el jurado diga su veredicto ella se sinceró y dijo que prefería, sea cual fuera el resultado de la competencia, ser ella la que abandone el programa.

"Estoy muy triste. Pero bueno quiero decir que le voy a dejar mi lugar a Valeria...Durante unas semanas me iba a tener que ausentar del trabajo...pero me parecía muy egoísta saber que en un par de semanas me tengo que ir, quitarle el lugar a una compañera que quiere quedarse. Quiero quedarme. Amo este lugar pero es por otra situación, quiero aclarar, así que nada, eso. Gracias", se sinceró Barbie que ante el asombro de todos confesó que la decisión se debe a que tiene otros compromisos laborales.

Con mucha alegría, Barbie agradeció a sus compañeros y a La Flia, por hacerla convocado. En tanto, Archimó que ingresó recientemente al certamen, se mostró agradecida con la actitud de su compañera y feliz con el desafío de sumarse a la competencia, que tarde a tarde se pone cada vez más exigente.

Quienes siguen en carrera son: Ximena Capristo, Aníbal Pachano, Mario Guerci, Anita Martínez, Fernanda Callejón, Gege Neumann, Miriam Lanzoni que deberán esforzarse para conquistar al eximio jurado.

