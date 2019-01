Barbie Vélez le contestó a Carmen Barbieri: ¿Intentó tirarse por un balcón?

Barbie Vélez y Fede Bal sigue dando tela para cortar. Desde hace algunos días, la internas entre las dos familias volvieron a reanudarse y el tema resurge en detrimento de la paz de los protagonistas. La escandalosa relación entresigue dando tela para cortar. Desde hace algunos días, la internas entre las dos familias volvieron a reanudarse y el tema resurge en detrimento de la paz de los protagonistas.

La semana pasada, mientras le brindaba un móvil al programa Hay que ver, Carmen Barbieri se enfureció por una pregunta de Fernanda Iglesias y tras una tensa discusión, la capocómica salió de cuadro.

"A mí no me gustaría que mi hija venga con moretones", disparó Iglesias como respuesta a la Barbieri, que anteriormente había tocado el tema de la supuesta violencia ejercida por Federico hacia Barbie.

"¿A vos te gustaría que tu hija se tire del balcón y que una persona te la salve?", disparó Carmen.

La declaración de la artista provocó reacciones en la familia de Nazarena Vélez y este lunes, fue Barbie quien se refirió al tema en Los Ángeles de la mañana.

"La verdad es que es un tema terminado", arrancó a decirle Barbie al notero. Y siguió: "Sí lo que voy a decir es que me pareció raro que, en un momento, el moretón había sido por un intento de incendio y ahora es por un intento de suicidio. Entonces me parece un poco raro que haya dos versiones... Es lo único que quiero decir", respondió.

Luego, la morocha atacó a la familia de Fede: "No me sorprende que hablen, me sorprende que haya estas pisadas y está bueno recordarle a la gente que dijeron otras cosas antes. Mi mamá salió a defenderme de una acusación y mi hermano tiene 18 años, es chico. También es grande a la vez, pero no es fácil hablar frente a una cámara, es mi hermano y le salió de esa forma", concluyó Barbie.

Mirá el video!

Embed





Embed