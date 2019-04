Barbie Vélez c ontó en una entrevista radial que recibe muy seguido invitaciones y mensajes de mujeres. Además, dijo que no descartaría comenzar a salir con una chica si es que llegara la ocasión. ontó en una entrevista radial que recibe muy seguido invitaciones y mensajes de mujeres. Además, dijo que no descartaría comenzar a salir con una chica si es que llegara la ocasión.





"Tuve propuestas de mujeres por las redes , nunca cara a cara, pero ojo, creo que hay que dejar de enredarse con esos rollos. No es tan grave", señaló la actriz en "Falta de respeto".





Luego agregó: "Estoy en pareja y soy heterosexual pero tengo la mente abierta, o sea, ahora te digo que no pero nunca se sabe".





"Capaz un día digo 'me canse de los hombres' y me enamoró de una mujer que, cómo dicen mis amigas cuando estamos jodiendo, capaz besan mejor que un hombre o me puede comprender mejor que un hombre", remarcó Barbie.