Barbie Vélez habló por primera vez de la enfermedad de Fede Bal: "Me movilizó, pero…"

La hija de Nazarena se refirió a la salud de su ex novio y sorprendió con sus declaraciones.

En abril de 2016 y luego de haber estado de novios, Fede Bal y Barbie Vélez se separaron. A los pocos días se desató el escándalo: se acusaron de violencia, se denunciaron mutuamente, hubo perimetrales de por medio y desde entonces han intentado no volver a cruzarse.

Hace poco, A Fede le detectaron un cáncer de intestinos y la noticia conmocionó la mundo del espectáculo sobre todo por la juventud del actor. Muchos se comunicaron con él para brindarle su apoyo, inclusive ex novias como Laurita Fernández.

Invitada al Precio justo, Telefe, la hija de Nazarena Vélez fue consultada al respecto. “¿Cómo tomaste la noticia de Fede?”, le consultaron y de la notó nerviosa, luego de varios segundos dijo: “Y… como todos, me parece. Fue shockeante”.

“La verdad es que en el momento no hablé y decidí callarme porque no quería que saliera una declaración mía y que pareciera que me estaba colgando de algo que es horrible. Porque siempre preguntan y en los portales ponen ‘Barbie dice que...’. Entonces, decidí tomar esta posición. Pero bueno, es lógico”, agregó.

“Uno se pone en la posición de la edad que tiene, que ve todo lejos. Pero de repente uno se da cuenta que las cosas no están tan lejos como uno cree. Se empiezan a tomar las cosas de otra forma”.

Sobre si pensó en llamarlo, dijo de forma contundente: “No. La verdad que no (tuve ganas de comunicarme con él). Una cosa no quita la otra. Sí fue shockeante y me movilizó… pero no”.

