Barbie Vélez habló de Laurita Fernández: ¿Iría al Bailando con la rubia en el jurado?

Barbie Vélez visitó Los Ángeles de la mañana y respondió algunas preguntas picantes que se le formularon. Una de ellas, fue sobre la posibilidad de participar en el Bailando , con Laurita Fernández como jurado.

"Sí... no sé. La verdad es que estoy muy tranquila, no quiero tener problemas con nadie, no quiero pasarla mal en ningún sentido. No sé, si veo que hay una posibilidad de no disfrutarlo preferiría que no", contestó Barbie.

"¿Si hubo propuesta? Hubo una charlita a principios de año. Pero fue antes de saberse el jurado, así que no tuvo que ver eso", contó la actriz.

Pero cuando le preguntaron si se bancaría a Laurita en el jurado, Barbie minimizó conflictos anteriores: "Eso para mí es algo totalmente del pasado".

Aunque luego agregó: "Pero no pasa por ella, de hecho cuando me llamaron fue mucho antes de que se supiera el jurado. Fue en marzo. La verdad es que no la quiero pasar mal, no tengo ganas de entrar en conflicto. No la pasé bien y ahora la estoy pasando súper bien y re contenta", concluyó.

