Barbie Vélez explicó por qué aparece sin su alianza de casamiento

La actriz Barbie Vélez, que se encuentra en Uruguay por trabajo, explicó por qué no luce a diario su anillo de casada.

Barbie Vélez se casó hace unos días con Lucas Rodríguez. La pareja dio el “sí” por Registro Civil y el fin de semana llegó el día de la gran fiesta en Ingeniero Maschwitz, que tuvo como único invitado famoso a José María Muscari.

Después de la ceremonia, que incluyó un festejo, la actriz le escribió un sentido mensaje a su pareja: junto a la imagen se su vestida de blanco y dándole un beso sumó: "Gracias amor mío por hacerme tan feliz".

Lo cierto es que a pocos días como marido y mujer, los seguidores de la hija de Nazarena alertaron que aparecía en las redes sin su alianza de casamiento.

En este sentido, Barbie, que viajó a Uruguay por trabajo para filmar la película El asistente, comentó a qué se debe que luce sin su anillo de casada.

"Me vine sola porque mi marido tenía que trabajar, después nos vamos de luna de miel así que no podía ausentarse tanto tiempo", precisó la actriz de 27 años.

"¡Me siento muy rara!", agregó sobre verse sin su bjiuterie. Y aclaró ante las consultas que le llegaban: "Me saco la alianza todos los días porque tengo que filmar. Ahora me lo puse porque tengo el día libre. Lo mismo que mis aros, siento que me falta algo".