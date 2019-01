Barbie Vélez y Fede Bal atravesaron un tortuoso noviazgo con abrupto final y denuncias incluidas. Ahora, cada uno y, por separado, están haciendo temporada en Mar del Plata y podrían cruzarse en cualquier momento. atravesaron un tortuoso noviazgo con abrupto final y denuncias incluidas. Ahora, cada uno y, por separado, están haciendo temporada en Mar del Plata y podrían cruzarse en cualquier momento.

En este marco, Barbie charló con Confrontados y respondió si le gustaría toparse con el actor: "No, obvio que no", contestó.

Luego, Bárbara opinó sobre la decisión de Nazarena de acompañarla durante la temporada: "No fue algo que yo le haya pedido nunca. Ya tengo 24 años, jamás le pondría esa presión, siento que sería demasiado con todo lo que ha hecho por mí. Fue algo que le nació a ella como madre y ella también vino a trabajar. Pero la verdad es que yo lo estoy viviendo con mucha naturalidad, no me privo de ir a lugares, voy a donde quiero, voy a comer, no me estoy fijando ni haciendo la cabeza. Estoy muy bien", concluyó.

