Barbie Vélez bancó a Calu Rivero por negarse a compartir "PH" con Fede Bal

Calu Rivero no asistió a la grabación del programa "PH Podemos Hablar", Telefe, porque no quería compartir lugar con El Polaco y Federico Bal, ya que "ella no se sienta en una mesa con golpeadores".

La decisión de la modelo y actriz generó un gran revuelo y ahora, Barbie Vélez, se refirió a aquella actitud de su colega.

"Me enteré de lo que pasó y no hablo del hecho en particular, porque eso mucho no me afecta a mí, pero sí hablo de cómo cambió la sociedad, cómo las mujeres nos estamos apoyando entre nosotras. De la sororidad que está entre nosotras y eso me parece hermoso", dijo Barbie en Intrusos.

"No creo que haya sido por mí. Me parece que se la jugó por una cuestión de empatía, porque yo también, después de todo lo que pasó, decidí creerle a ella porque le creo a las mujeres, porque me nace. Sin escuchar que en ese momento se había iniciado algo judicial. Es lo que nos está pasando a muchas de las mujeres", agregó.

