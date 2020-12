Barbie Vélez aclaró por qué no lleva puesto el anillo de compromiso

La semana pasada, Barbie Vélez viajó a Punta Cana y allí tuvo una sorpresiva propuesta por parte de su pareja, Lucas Rodríguez, a orillas del mar. El novio de la actriz le pidió casamiento y ella aceptó al instante.

Sin embargo, en las últimas horas, la hija de Nazarena Vélez se mostró en sus redes sociales sin la alianza de compromiso y llamó la atención a todos sus fanáticos quienes le consultaron el motivo de su elección.

Tras la insistencia de los usuarios, Barbie decidió brindar una respuesta que sorprendió a todos.

LEER MÁS El hijo de Nazarena Vélez le pidió al papá de Barbie quedarse 3 días más en Punta Cana

Al respecto, a través de una historia de Instagram la artista despejó todas las dudas y comentó: "Contesto por acá porque recibí muchos mensajes preguntando".

Luego agregó enamorada: "El anillo me queda grande y me da miedo perderlo. Por eso, no lo uso. Ni bien lo achique, me lo verán siempre".

LEER MÁS Nazarena Vélez se grabó al natural y compartió una profunda reflexión: "Pasen y vean mis defectos"