Barbie Simons sufrió un impactante accidente de tránsito y lo transmitió por redes: "La saqué barata"

En la mañana de este viernes, Barbie Simons fue víctima de un accidente de tránsito en el barrio de Belgrano.

La periodista y panelista de "Hay que ver" (El Nueve) se vio involucrada en un choque entre otros dos vehículos, que pudo haber haber sido una tragedia por el clima que está viviendo la Ciudad de Buenos Aires.

Desde la esquina de Ugarte y Montañenes, compartió imágenes de como quedó su auto relatando lo sucedido y aprovechó para realizar una denuncia públicamente.

Barbie, que regresaba de hacerse un tratamiento estético, sufrió las consecuencias de un choque por la ausencia de un semáforo en una esquina de mucha circulación vial. Según su relato, intervino bomberos y personal del SAME.

LEER MÁS Tras su viaje a Miami, Barbie Simons muy enojada con Yanina Latorre: "Hubo cizaña"

"Acá la ligué yo de rebote... este hombre chocó a este y, por ende, la ligué yo. Dentro de todo la saqué barata. Pero la verdad, en esta esquina de Ugarte y Montañeses, básicamente pareciera que tuviera que suceder una tragedia, para que se dignen, la Ciudad se digne a poner un semáforo", señaló molesta.

"Siempre pero siempre, hay accidentes en esta esquina. Lo denuncio públicamente porque esta vez me tocó a mí y la saqué barata. Pero podría haber sido una tragedia. Menos mal que en este auto no había nadie. La saqué barata pero no sé cuantos accidentes tienen que haber o qué desgracia tiene que suceder para que se dignen a poner un semáforo en esta esquina", remarcó Simons.

"Para que tengan en cuenta las autoridades sólo a la redonda acá hay tres escuelas, hay que agradecer que no hay chicos dando vueltas. Es una vergüenza", cerró contundente.

LEER MÁS Barbie Simons, lapidaria con Yanina Latorre: "¿Sabés que es mediocre? ¡Hacer una carrera en base a agresiones!"