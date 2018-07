Barbie Simons: "Sol Pérez dijo muchas mentiras sobre mi persona y tengo cómo comprobarlo"

Telefe, el ciclo "Pampita Online" estuvo ligado a todo tipo de problemas que no pararon de acumularse. Desde sus comienzos, casi desde su desembarco en la pantalla de, el cicloestuvo ligado a todo tipo de problemas que no pararon de acumularse.





Al escaso rating se le sumaron con el correr de los días los conflictos con Pampita y a su posterior renuncia se agregaron las diferencias irreconciliables entre las panelistas. Y luego la renuncia de una de ellas y el levantamiento del programa.





Barbie Simons y Sol Pérez se encargaron de manifestar, directa o indirectamente, que entre ellas no había una buena relación. Hasta hoy mantienen un cruce mediático cargado de acusaciones, reproches y desmentidas.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Barbie se refirió a su renuncia al programa y le respondió a Sol: "Desde la primer semana que comenzó este nuevo formato de Pampita, yo no me sentía conforme con el estar ahí. El año pasado hicimos un programa de amigas que fue increíble, pero este año cambió mucho. Yo laburé siempre muy bien en Kuarzo y nunca había tenido conflictos. En esta nueva etapa no era lo mismo y hubo conflictos. Viví situaciones muy feas con una productora en particular y yo no quería seguir en el programa desde hace tiempo. Me sentí muy incómoda y no me sentía a gusto".





Sobre cómo está su relación con la modelo, aclaró: "Yo a Caro la adoro y ha sido una persona muy generosa conmigo. Está todo más que bien con ella".





Y con respecto a la exchica del clima, sentenció: "Sol Pérez dijo muchas mentiras y no voy a perder más tiempo en hablar de ella. Tengo formas en comprobar todas las mentiras que dijo. Dijo muchas mentiras sobre mi persona sobre cosas que nunca sucedieron y que nunca pasaron. Pero no me interesa hablar de ella, ya es un capítulo cerrado en mi vida. No me fui por ella, me fui porque no estaba cómoda desde el primer día y lo sostuve por Caro. No me interesa hablar con Sol y arreglar la situación tampoco".





