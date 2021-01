Barbie Simons renunció a "Hay que ver" y reconoció que "no se sentía cómoda"

Barbie Simons habló hace unos días con "Los ángeles de la mañana", El Trece, tras la confirmación del embarazo de su amiga Carolina "Pampita" Ardohain.

Tras esa nota a otro programa, la panelista fue suspendida de "Hay que ver", El Nueve, ciclo donde trabajaba, por no haber contado todo lo que dijo primero allí.

En este marco, y tras esa decisión de la producción, Simons optó por renunciar al ciclo que animan Denise Dumas y José María Listorti, contó este jueves en su programa Ángel de Brito.

"Volví y no soporté. Estoy en un momento de mi vida en el que elijo correrme de lugares donde no me siento cómoda o bien, y después de todo lo que he trabajado, hay ciertas cosas que no negocio a esta altura de mi vida, y por eso me levanté y me fui", explicó Barbie en charla con La Nación.

Y agregó: "Aguanté mucho estos dos años, pero ya era insostenible la agresión constante, y hay cosas que no tolero de un compañero ni de nadie, pero mucho menos en un ámbito de trabajo".

