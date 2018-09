Barbie Simons tras el accidente en pleno aire: "Sentí el golpe y pensé que se me había roto el diente"

barbie simons 1.jpg



PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con la panelista quien explicó qué le pasó: "No fue nada. Fue un golpe sin querer. Estábamos en medio de un festejo, tuve la intención de sumarme al trencito por la incorporación de Denise (Dumas) al Bailando y una de mis compañeras, sin querer obviamente, me dio un codazo y eso hizo que me asustara en el momento". se contactó en exclusiva con la panelista quien explicó qué le pasó:





"Fue un golpe en el diente y pensé que se me había roto. Sentí el golpe y por eso pedí retirarme el estudio. Me sangró un poco el labio pero no se me rompió ningún diente, así que está todo bajo control", añadió Simons.





Embed



, conductores del programa, se sorprendieron al verla tomándose su boca en el sillón del estudio.