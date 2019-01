Barbie contó por qué lloró cuando le recordaron la perimetral de Fede contra Nazarena

Barbie Vélez no la está pasando bien por el enfrentamiento de su madre y Fede Bal. Por ese motivo, la morocha lloró ante los medios luego del pedido de restricción perimetral y bozal legal de l actor a su mamá. no la está pasando bien por el enfrentamiento de su madre yPor ese motivo, la morocha lloró ante los medios luego del pedido de restricción perimetral y bozal legal de l actor a su mamá.

En ese marco, y, tras la preocupación de sus seguidores, Barbie salió a hablar en las redes para llevar calma.

"¡Estoy bien! Gracias a todos los que se preocupan. Me desbordó la situación. Es una etapa de mi vida donde la pasé muy mal, pero que para mí está más que cerrada (no la quiero revolver). Hace años que no hablo del tema y pienso seguir de la misma manera. ¡Hoy soy muy feliz!", dijo Barbie en Twitter.

Embed Estoy bien! Gracias a todos los que se preocupan! Me desbordó la situación. Es una etapa de mi vida donde la pase muy mal, pero que para mi está más que cerrada (no la quiero revolver). Hace años no hablo del tema y pienso seguir de la misma manera.

Hoy soy muy feliz! — Barbie Velez ♡ (@barvelez) 17 de enero de 2019

