La Bárbara Simons que figura en los 83 millonarios que quieren aumentar impuestos: "Me da gracia y me indigna"

Por estas horas, el portal Millionairesforhumanity.com publica una supuesta carta firmada por 83 millonarios de todo el mundo.

En su título, afirma: "Carta de firma 'Millonarios para la humanidad'.

Muchos medios replicaron la información y hasta agencias de noticias nacionales e internacionales.

LEER TAMBIÉN: Graciela Alfano habló sobre su romance con Diego Maradona y confesó que fue mientras estaba en pareja con otra persona

La rareza de la publicación es que figuran los nombres de Bárbara Simons y Lucas Mentasti. La primera de ellas podría ser la periodista Barbie Simons.

En el artículo se hace hincapié en que los millonarios piden aumentar los impuestos para combatir al coronavirus.

Luego aparecía el nombre de un supuesto argentino que fue quitado de la page porque se convirtió en tendencia dado que parecía ser una burla.

Primiciasya.com se comunicó con Barbie Simons quien habló del tema.

"Es una pelotudez, es lo más galáctico que vi en mi vida. Seguramente es una Bárbara Simons que es de Estados Unidos, ojalá estuviese en los 83 más ricos", dijo la periodista de "Hay que ver".

Y agregó: "Si estuviera en ese grupo no me levantaría a las 6.30 para ir a trabajar. Es ridículamente payasesco. Me da gracia por un lado y me indigna por otro".

LEER TAMBIÉN: Jorge Lanata volvió a disparar contra "Bake Off": "Se sospecha que está todo arreglado"