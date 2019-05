Bárbara Amaral, la actriz de "Campanas en la Noche", confesó que sufrió acoso: "Me decía cosas horribles"

Bárbara Amaral llegó de Brasil a la "Campanas en la noche", la novela que protagonizaron Esteban Lamothe, Calu River y Federico Amador en Telefe. llegó de Brasil a la Argentina hace tres años para probar suerte como actriz. Y después de varios esfuerzos tuvo su gran oportunidad con un papel central en, la novela que protagonizaronen





También fue protagonista de la historia paralela que se hizo a través de la web, "La otra cara de Rita", junto a Rodrigo Guirao Díaz, el galán con el que también tuvo que realizar escenas jugadas de sexo.





"Envié desde Brasil un video a Telefe y al pasar la primera etapa del casting fui convocada a viajar a Buenos Aires. Fue así que hice el casting, volví a mi país para buscar mis cosas y luego me instalé acá", contó Amaral en diálogo con PrimiciasYa.com.





"Había quedado en un casting que hice como conductora para Disney, y después de tres días me llamaron de Telefe y confirmaron que iba a ser coprotagonista de la tira, con Rodrigo. Yo no lo podía creer, estaba saliendo para un evento y cuando corté el teléfono me largué a llorar porque en realidad yo pensaba que audicionaba para un bolo. Acepté el desafío de venir a la Argentina y decliné la propuesta de Disney, después de haber grabado el piloto del programa", detalló.





Con respecto a cómo fue trabajar con Guirao Díaz, indicó: "Yo no lo conocía, sabía quién era, pero no lo conocía en persona. Él se preocupa en todo y es muy atento, creo que se notó porque la gente vio que había conexión como actores y nos llevábamos bien. Fue muy lindo trabajar con él y el resultado que se dio".





Por otro lado, al ser consultada sobre si estaba al tanto de la situación que vivió Calu Rivero con Juan Darthés, manifestó: "Yo tuve pocas escenas con ella, no la conozco mucho pero es una persona sencilla y humilde. Obvio que estoy enterada de lo que pasó pero desde este último tiempo, yo no estuve en el año que pasó todo eso y no puedo opinar mucho del tema. Es algo muy delicado, yo le creo a ella".





"Todos tuvimos en algún momento episodios de acoso, yo en Brasil pasé por lo mismo. Cuando fui a llevar mi book para un casting, hubo una persona que en un primer momento me decía cosas absurdas y luego cosas horribles que me pedía que hiciera. Fue muy feo, la pasé mal y ojalá que no sigan pasando estas cosas en ningún lado". Y luego, Amaral reveló que ella vivió hace unos años un episodio de acoso en Brasil cuando fue a presentarse a un casting:





Por último, sobre con qué otras figuras le gustaría trabajar en Argentina, dijo: "Yo cuando vine quería hacer cine o serie. Y el cine argentino es muy respetado en Brasil. Me gustaría trabajar con Ricardo Darín, sería un placer enorme. También con Guillermo Francella o Diego Peretti, acá hay muy buenos actores y mucho talento".