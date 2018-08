"Bam Bam" Morais, sobre las acusaciones de proxenetismo: "Hay una persona que inventó una gran mentira"

Marina Calabró revelara las acusaciones que se le imputan a Esteban Morais, quien fue denunciado por Jésica Hereñú, de haber intentado prostituirla. Este viernes, en Intrusos , se generó un verdadero escándalo luego de querevelara las acusaciones que se le imputan a, quien fue denunciado por, de haber intentado prostituirla.

"Estoy contenta que esto llegue a la justicia, agradezco a mis abogados. No soy la única que lo denunció, hay varias chicas", contó la modelo en comunicación con el ciclo de América.

"Nos llevaba engañadas y nos decía que íbamos a participar de un reality. Tenemos muchas pruebas que demuestran que nos quería prostituir", dijo luego.

Tras la salida al aire de Hereñú, fue Esteban quien dialogó con el programa que se encuentra siendo conducido por Moria Casán: "Toda esta situación no me parece divertida. Hay muchas chicas que la pasan mal por un tema así. Con mi abogado vamos aclararlo ante el juez", disparó Bam Bam.

Lugo, apuntó contra Jesica: "Hay una persona que inventó una gran mentira".

Finalmente, se expidió sobre la denuncia por lavado de dinero: "No tengo ningún patrimonio que esconder. Lo que tenga que justificar lo hago ante quién lo tenga que hacer. No me voy a esconder porque no hice nada".

Mirá el video!

Embed

Embed