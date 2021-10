Bake Off Argentina: Silvina se convirtió en la última eliminada

El domingo, en una nueva gala de eliminación en Bake Off Argentina, los participantes tuvieron que enfrentarse a un duro desafío. ¿En qué consistía? Debían hacer una torre de galletitas, que como condición tenía que medir 30 centímetros de altura.

Después de la prueba, Silvina Santarelli y Emiliano Di Bernardi quedaron en la cuerda floja por un mal desempeño.

Tras una ardua deliberación, los integrantes del jurado le dieron una segunda oportunidad a Emiliano y Silvina se despidió de la competencia.

"Lo único que tengo son palabras de agradecimiento. Muchas gracias a todos. Me encantó estar. Aparte, yo me hubiera enojado si no hubiera estado acá porque realmente no cumplí como tenía que cumplir. Y estoy muy feliz”, expresó la mujer de Gabriel Milito luego de conocer la decisión de Damián Betular, Pamela Villar y Doli Irigoyen.

Bake Off Argentina: ¿cuál es el premio que se lleva el ganador en 2021?

En 2020 el ganador del programa fue Damián Pier Basile, luego de pelear la final contra Samanta Casais, quien terminó descalificada por “irregularidades en la declaración jurada” que firmó para entrar al reality. En esa edición el premio fue de 600 mil pesos. Este año el programa entregará el doble, $1.200.000.