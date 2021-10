Bake Off Argentina: una participante se enteró que tiene una dura enfermedad antes de ingresar al programa

Cada vez falta menos para la gran final de la tercera temporada de Bake Off Argentina. En momentos de mucha emoción para los participantes, Paula Paternoster sorprendió a todos al contar su conmovedora historia.

"¿Qué celebramos con esta torta?", le preguntó Damián Betular a la joven, que decidió abrir su corazón.

"Es una torta que nos debemos con mi familia. Venimos de unos meses muy complicados. En marzo descubrimos que tengo un tumor en el cerebro. Tengo un adenoma hipofisario. Es benigno pero desencadena problemas hormonales, infertilidad, menopausia temprana. Esto me lo dijeron en una llamada de 20 minutos que fue bastante difícil de procesar", detalló.

Paula, oriunda de Villa Luro, Capital, explicó que entrar al programa fue de gran ayuda. "Después de enterarme del diagnóstico, le metí un montón a la pastelería. En este camino, obviamente, la medicina no siempre tiene respuestas inmediatas. Por eso, fui a una persona que me recomendaron y me dijo 'vos tenés alma de podio, vos sos una ganadora, si abren la inscripción de nuevo para Bake Off, anotate, tenés todo para ganar'", añadió.

Finalmente, la joven envió su material y fue elegida para participar. "A la semana abrieron la inscripción. Mandé mi video y, al día siguiente, me llamaron para que esté acá. Así que estoy muy feliz y sumamente orgullosa de mí", sentenció.