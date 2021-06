Un bailarín de ShowMatch reveló que trabajó de Uber para vivir

Facundo Arrigoni ganó popularidad por su experiencia en Showmatch. El bailarín fue partenaire en el Bailando de Juanita Viale, a Inés Stork, la mamá de Laurita Fernández, y La Bomba Tucumana. Si bien este año fue convocado nuevamente por la producción de Marcelo Tinelli, en 2020 tuvo que hacer malabares para vivir.

En una entrevista con A24 Show, Arrigoni contó que trabajó haciendo viajes con su auto para poder subsistir. "El año pasado fui conductor de Uber para poder mantenerme. Lo hice durante un mes. Era divertido porque, a veces, los pasajeros me reconocían. La verdad es que me gustó al experiencia, me sirvió, me divertí y, fuese necesario, lo volvería a hacer", detalló.

El bailarín precisó que tuvo que usar el ingenio y reinventarse para mantener su economía personal. "Trabajé de Uber, limpié el negocio de mi papá y estuve haciendo campañas con marcas en Instagram. La verdad es que la vida del artista es versátil y, en medio de una pandemia, aún más", sostuvo.

Arrigoni señaló que en 2020 la falta de trabajo fue muy grande, pero ahora la situación mejoró un poco. "Por suerte este año ya encara un poco distinto. Estoy dando clases de danza, sigo laburando con Instagram y también haciendo TV como invitado a ritmos grupales en La Academia de Showmatch y como partenaire en el bloque de baile de Bienvenidos a Bordo", detalló.

Por último, el bailarín expresó que espera que el panorama profesional repunte. "Yo soy consciente que soy un privilegiado porque lamentablemente muchos colegas aún siguen sin trabajo. Ojalá todo empiece a reanudar pronto y podamos retomar el laburo", destacó.