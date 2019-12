El bailarín de Charlotte Caniggia rompió en llanto en una tremenda gala del "Súper Bailando"

En la noche del martes, Marcelo Tinelli dio inicio a otra tremenda gala del "Bailando" junto a Charlotte Caniggia-Agustín Reyero y Flor de la V-Gabo Usandivaras, las dos parejas que debieron definir el Súper Duelo con coreografías de Grandes éxitos.

En primer turno, Charlotte y Agustín (pareja 1) representaron el tema You're the one that I want, de John Travolta.

Luego, Flor y Gabo (pareja 2) interpretaron un enganchado de temas de los 90.

Por unanimidad, el jurado eligió como ganadores a Flor de la V y Gabo Usandivaras.

Aníbal Pachano fue el primero en dar su opinión: “Hoy tengo que juzgar la calidad y la puesta en escena. Por eso tengo que votar a la pareja 2”.

Ángel de Brito indicó: “Tenés que valorar todo lo que tenés, Charlotte. Te falta aprender a bailar. Flor está en su mejor Bailando. Son dos equipos que disfrutamos todo el año. Mi voto es para la pareja 2”.

Nicole Neumann también se inclinó por Flor y Gabo, y señaló: “¡No se puede creer lo histriónicos que son!”.

En tanto, Florencia Peña se sumó a la moción y decretó la eliminación de Charlotte: “Son dos parejas muy queridas. Charlotte le puso frescura al Bailando. Gabo y Flor son hermosos. Viendo todo lo que vi, mi punto es para la pareja 2”.

Marcelo Polino también votó a la pareja 2 y valoró al partenaire de Charlotte, que rompió en llanto cuando se confirmó su salida: “Agustín ha sido un gran compañero”.

Flavio Mendoza remarcó: “Flor es una estrella y amo ver bailar a Gabo. Voto a la pareja 2”.

Por último, Laura Fidalgo se sumó a la elección de sus compañeros y aconsejó a Charlotte: “Buscá lo que te haga feliz”.

