Baclini explicó que Cinthia lo llamó tras mal interpretar una humorada que hizo en la tele e involucraba a sus hijas

Tras un sketch de Martín Baclini con Lizy Tagliani en “El precio justo”, Telefe, Cinthia Fernández lo mal interpretó y se enojó. En la humorada, Lizy le tiraba onda y le decía que ella no tenía tres hijos -por las tres pequeñas de Cinthia- sino 6 perros y le preguntaba si le gustaban, Martín contestó que sí y la bailarina salió con los tapones de punta, enojadísima, al sentir que lo celebraba.

"Me shockeó, no me gustó", dijo la bailarina en "Intrusos", América, tras interpretar que su expareja, con la que terminó hace 6 meses, comparó a sus hijas con los animales.

"Yo le dije a Lizy que a Luciana Salazar la amaba porque es mi amiga. Y ella me dijo 'yo también soy amiga. ¿Podemos salir nosotros'. ¿Y yo qué le iba a decir? 'No, no, salgo'. Le dije 'sí, me encantaría conocerte'. Y le hablé al oído, le dije 'qué linda que estás!'. Una broma. Lizy dice 'yo no tengo tres nenas, pero tengo seis perros ¿Te gustan los perros?'. 'Los perros me encantan', le dije. ¿Qué le vas a decir a una mujer que te quiere conquistar? El conflicto fue que me sacaron de contexto", detalló el empresario en "Nosotros a la mañana", El Trece.

Le mostraron esa parte a Cinthia y ella se enojo, entonces Martín dijo: "¿Cómo voy a comparar a tres bebés que amo con seis perros? Ella me llamó. Esto nadie lo sabe. Me llamó para pedirme disculpas y lo valoro un montón. Me dijo que estaba muy vulnerable, que no pensó. Después me dijo ‘me puse a pensar en lo que vos hacés por mis hijas, vi el informe y me agarraron distraída’. Me dijo que iba a pedir disculpas públicas. Yo le dije que no lo necesito. Si ves el sketch es para reírse. Cinthia es muy buena madre. Es vulnerable. Entonces le van por ese lado. Ella me llamó, me pidió perdón. Yo no me merezco que digan eso. Ni Lizy ni yo tenemos maldad", aclaró Baclini.

