Baby, furioso con el Gobierno tras la inseguridad: "Me voy a ir a vivir a otro país..."

"Todos los días estamos esperando un cadáver, son unos hijos de puta. Me enojo. Yo voté para que cambiemos. Pensé que este gobierno, como es medio de derecha, que le iban a decir a los policías que actúen. No, los disfrazaron de personal trainer con la remera bordó. No dan autorización para sacar el arma. Ahora el gran hijo de puta es Chocobar, no los que mataron al pibe ", expresó en su editorial.





"Saquen los chorros de la calle", exigió en otro tramo de su discurso. "No los va a votar nadie, ni Antonia. Con los Kirchner, los delincuentes se distarían para ir a aplaudir a Cristina. Ahora están al pedo, salen con la moto y matan gente".





Más tarde, aseguró que se iría a vivir a otro país más tranquilo.





Baby Etchecopar en @Intratables con @SANTIAGODELMORO tras el asesinato del chofer: "El matrimonio mío con Argentina no va más, me voy a ir a un país donde esté todo hecho y viva tranquilo"

Baby Etchecopar en @Intratables con @SANTIAGODELMORO durísimo contra Patricia Bullrich y Aguad: "Los errores de los ministros se tapan con tierra"











