Baby Etchecopar explicó por qué su hija se bajó de la precandidatura y no participará en política

Baby Etchecopar contó por primera vez qué habló con su hija María Paz quien iba a participar en política y decidió no hacerlo.

"Mi hija pobrecita se lanzó a la política y duró una semana porque los trolls la destruyeron. Un día me llamó llorando, me dijo 'pá me están haciendo pelota en todos lados'. Le dije 'bueno, es el juego, por eso no te avalo, no hay portación de apellido. ¿Te gusta la política? Jugate... hacelo pero no conmigo, que no te hagan el reportaje a vos con mi cara atrás. Hacelo desde vos, poné que te llamás Paz'", comenzó diciendo el conductor de A24.

Y agregó: "No la avalo pero la acompaño. Sé de su honestidad, de las ganas de hacer cosas. Es transparente. Incapaz de quedarse con nada. No la dejan llegar, le mandan el batallón a que la frene... voy a ser honesto, si yo quiero la pongo con el dedo, la meto en el Instagram y ya está votada pero no lo hago".

En detalle, el famoso periodista brindó este jueves una entrevista en Los ángeles de la mañana en la que habló de la situación socio-económica del país de cara a las próximas elecciones legislativas.

"Yo le digo andá a ser concejal, empezá de abajo. Lo que pasa es que la quisieron poner muy alto y como papá le dije 'para la política hay que saber'. Un día a mí me llamaron y me dijeron '¿no querés ser gobernador?'. Les dije '¿Pero ustedes están locos?'. Se nace político... Y a mí hija le dije eso, hacé la carrera despacio", continuó eufórico.

"Cuando mi hija se quiso bajar, que no se bajó, le dije 'hacé lo que quieras, qué sé yo, no me llames a mí, te metiste vos en esto...'", aclaró en otro momento de la entrevista para LAM, sobre su hija María Paz Etchecopar.

Asimismo, Etchecopar recordó que alguien dijo sobre Paz "la verdad es que duró poco la candidatura" y sobre ello expresó: "Nos debería dar vergüenza decir eso cuando un joven se quiere dedicar a la política...'. Ella es igual a mí y si va, va a levantar polvo".