Baby Etchecopar defendió a Ricardo Darín: "Estamos ensuciando a un tipo que está en Cannes"

Valeria Bertuccelli disparó contra Ricardo Darín en el programa que Luis Novaresio conduce por A24 continúa en el centro de la polémica. El escándalo acaecido luego de las declaraciones quedisparó contraen el programa queconduce porcontinúa en el centro de la polémica.

El distinguido actor tiene algunas detractoras, pero muchas más figuras que lo defienden. En este sentido, Baby Etchecopar, fue otro de los famosos que salió en su defensa.

"Lo que noto es que en el ambiente del espectáculo todo el mundo está muy susceptible", arrancó el periodista en diálogo con Implacables..

"No sé lo que pasó, la verdad es que no me consta, pero creo que todo el mundo se siente maltratado, basureado y lo dicen después de dos años o tres años", explicó luego.

Luego, habló desde su propia experiencia: "Con Belén me peleó al aire mil veces, me putea ella y la puteo yo. A veces en el trajín de la actuación te pasás de vuelta".

"Las cosas hay que decirlas en el momento, después de un tiempo no vale porque estamos ensuciando a un tipo que está en Cannes, que está triunfando y que no es el momento", agregó el conductor.

"No me gustan las quejas. Están laburando, si no te gusta pegás media vuelta y te vas. Por ahí la chica la pasó muy mal y la entiendo pero salvo que sea un abuso deshonesto, los problemas laborales", concluyó Baby.

Mirá!

Embed