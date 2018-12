Baby Etchecopar contra el colectivo Actrices: "Si no dan el nombre, que no las contraten nunca más"

La agrupación Actrices Argentinas dará a conocer esta tarde un caso de abuso mediante una conferencia de prensa a las 19 en el Multiteatro.

Según trascendió, la denuncia involucra a un reconocido actor que habría cometido un abuso sexual contra una actriz, que en ese momento era menor de edad, hace unos diez años.

En este marco, Baby Etchecopar, exigió desde su ciclo radial que se dén datos concretos acerca del presunto abusador.

"Es un tema muy álgido porque estas chicas son en muchos casos fundamentalistas, hacen de esto un panfleto para vender sus obras. Cuando lo hacen político es un asco", disparó Baby.

Y agregó: "Yo quiero que lo nombren, si no es al pedo, es sólo un escrache", opinó.

"El colectivo este de actrices son siempre las mismas, todas quieren ser Angelina Jolie, estrellas de Hollywood. Yo sugiero a todos los productores que si no dan el nombre no las llamen más a trabajar. No se juega con esas cosas", dijo luego.

"Las denuncias tienen que tener nombre y apellido, si no terminan con amarillismo, ellas tienen prensa, ensucian a un tipo y después la Justicia termina determinando que no fue", señaló el conductor.

"Si hay una chica abusada todos apoyamos, es más, habría que agarrar al actor del cogote, echarlo de Actores, pero tienen que decir quién es", concluyó Baby.

