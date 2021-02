Baby Etchecopar banca a Alberto pero lo bloqueó de Whatsapp: Por qué decidió hacerlo y bajo qué condición volvería a tenerlo

De manera sorpresiva, Baby Etchecopar le contó a Alejandro Fantino que banca a Alberto Fernández y que tiene una gran relación con el Presidente que se gestó a lo largo de los años.

Sin embargo, sostuvo: "Lo bloqueé en el whatsapp". Y blanqueó el motivo por el que mantiene distancia y reveló bajo qué condición volvería a tenerlo.

"Alberto me llamaba (y yo le preguntaba) '¿Cómo está tu mamá?', cuando falleció la mamá. Nos hemos encontrado en un acto, en un velorio, a los besos... (Le pregunté) '¿Alberto cómo estás de los pulmones?', una vez que lo internaron", recordó Baby, mostrando el buen trato que mantenía con Fernández.

Y amplió, imitando el tono de voz del presidente: "Cuando yo tuve quilombos con las feministas, (me preguntaba) 'Baby querido, ¿cómo estás, te trajeron muchos problemas?' ¡Un caballero!".

"Un día, estando al aire, me pone: 'Baby, lo que estás diciendo es muy cruel, es de odio. Yo no dije lo que vos decís que yo dije...'. Entonces dije: 'No, flaco, si empezamos así, a todos los días llamarme... A mí no me llama ni (Daniel) Vila, no me jodas al teléfono", remarcó Etchecopar.

"Fue cuando era presidente ya, y lo bloqueé... Se acabó Alberto", resumió el periodista, sin vueltas.

Y avisó: "Si él deja de hacer estas cosas que hace yo le vuelvo a abrir el teléfono. Porque yo lo defendería a Alberto, yo conocí a un Alberto con una esencia bárbara".

"Lo conocí cuando llega Néstor (Kirchner) al poder, y Alberto tenía un auto azul. Una noche yo andaba pelotudeando por La Boca como a las 12 de la noche, yo también paseo en auto y pienso... Y lo veo a él manejando, que era como un (Santiago) Cafiero, tenía el cargo de él...", recordó Baby.

"Salí al aire y dije: 'La verdad que lo admiro, sin custodia, vidrios bajos, un tipo pensando... Tiene que estar muy limpio un político para andar así'. Y nos quisimos mucho, lo defendí varias veces que le pegaron", cerró Baby. Y concluyó, con tono conciliatorio: "Si vuelve a ser Alberto, le abriría el teléfono...".

