Babry Silenzi estalló contra el Polaco ahora por cantar con otra

La relación de Barby Silenzi y el Polaco sube y baja como un juego de plaza. La pareja atravesó varias crisis y desembarcó este año en La Academia 2021.

Sucede que ya en la segunda gala en la que participaron, Barby Silenzi estalló contra su pareja, El Polaco, por haber cantado con una figura del certamen: Julieta Nair Calvo.

Marcelo Tinelli les pidió al Polaco y a Julieta Nair Calvo que canten una canción caracterizados como Marc Anthony y Jennifer Lopez, los reconocidos cantantes que en la vida real fueron pareja.

En una nota que la pareja le concedió al programa de Ángel de Brito, Los ángeles de la mañana, Barby se mostró muy molesta por haber quedado al costado.

"¡Andá a hacer la nota con JLo!", le dijo Barby al Polaco antes de la entrevista, y luego agregó: "Solo, y que ahora cante él con otra mina y yo quede de vuelta al costado, como siempre... Yo supe a último momento que iban a hacer, pero quedé pintada de vuelta".

Por su parte, El Pola afirmó que le encantaría que la producción le dé más lugar a Barby: "A mí me hubiera encantado hacer la canción con ella, como Jennifer Lopez, pero nos dijeron que no y ahí partimos de la idea de que haga algo solo. Desde hoy quedó bien en claro que tiene que participar más. Es mi mujer, yo la amo y dije que si no bailaba con ella, en La Academia, no bailaba con nadie".

En tanto, Silenzi retrucó: "Yo me adapto, no me voy a quejar, pero sí me molesta un poco esto de quedar pintada. Te lo dicen y después pasa peor, porque viene otra piba, que no tengo nada contra ella, pero viene y yo me tengo que ir al costado. ¡Me tuve que ir al costado! Quedé pintada como un poste".