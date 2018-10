La rubia, que pasó mucho tiempo instalada en el exterior con su pareja, dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y contó por qué aceptó la propuesta para volver a las tablas.

"Estuve acompañando a mi novio afuera. Ya estoy en Argentina y Omar Suárez me citó y yo trabajé con ellos, yo fui su primera vedette en Mar del Plata en 2014. La rompimos y estuvo bárbaro y eso es un punto que tenía a favor con Omar de ya conocerlos y para mí son los mejores, son unos productores bárbaros y se preocupan y se ocupan. Tienen una calidad artística bárbara y como personas también", explicó la vedette.

Y contó que volvió renovada y sin ganas de confrontar en el ambiente artístico: "Simplemente vuelvo y no para molestar a nadie, si alguien tiene algún problema es de los demás, no mío, ya pasaron muchos años y sería una pavada que se agarren del mismo tema. Pero bueno, yo no tengo problemas con nadie y si alguien tiene un problema conmigo es de ellos. Lo importante es que todos podamos estar haciendo temporada en el verano, a la gente le encanta ver a los artistas arriba del escenario y que se puede brindar un espectáculo de calidad".





"También tengo un tiempito para volver a sacarle brillo a los zapatos (se ríe). Sé que se pueden generar algunos conflictos como toda temporada pero yo realmente vuelvo porque el teatro es algo que a mí me gusta y yo crecí con el teatro. Tengo 27 años y hago teatro desde los 14. No sólo teatro de revista sino giras con compañías. Este año estoy motivada para volver", finalizó Ayelén.