Axel, quebrado: "Te fuiste pero estarás siempre en mi corazón"

"Francesca eterna", escribió en su cuenta de Instagram el reconocido cantante Axel que atraviesa el dolor de perder a la mascota de su vida.

"Llegaste a nuestra vida desde tus 45 días, compartiste todooo, absolutamente todo!!! Fuiste mi primer “hijita”, estuviste en cada nacimiento, en cada momento feliz y en cada momento triste; acompañaste todas las caminatas x la montaña, los viajes, dormiste cada noche a nuestro lado, cuidaste la familia, la casa. Jugamos, corrimos, bailamos, festejamos cada cumpleaños!!! Ayer te fuiste pero estarás para siempre en mi corazón!", escribió Axel en su cuenta de Instagram por la muerte de la perrita que lo acompañó a lo largo de los años.

Axel viene de tener un buen regreso a los escenarios cuando se presentó en el Movistar Arena hace tres semanas y la rompió como siempre. El año pasado hizo shows por streaming y donó la recaudación.

Además, el cantante, que formó parte del jurado de las dos primeras ediciones de La Voz Argentina, fue contratado para sumarse en el mismo rol pero en la versión kids de Colombia.

Axel declaró lo siguiente: “Cultural y artísticamente me pude sumergir en un mundo nuevo de ritmos, sonidos y canciones que no conocía. El género que más destaco, el que más me llamó la atención y me generó mucha alegría es el vallenato colombiano. Hoy me tiene muy contagiado e inspirado. Las canciones tradicionales de esa tierra tan maravillosa, como es Colombia, la cual me recibió como familia, sentirme como en mi casa y ser un hermano más, me impulsaron a querer comprarme un acordeón. Hoy me tiene a diario practicando, sumergiéndome en un mundo nuevo”.