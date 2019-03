Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Axel Neri dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y nos contó cómo está viviendo este momento como azafato en el programa "Otra noche familiar", ciclo que conduce Guido Kaczka en El Trece.





"La verdad que todos los días se están transformando en una escuela por todo lo que voy aprendiendo día a día. Todos los días es un programa totalmente diferente, si bien los juegos ya se conocen, hacen único cada programa los participantes y Guido. Estoy muy contento de formar parte del equipo, de todas las noches conocer historias y de compartir la alegría de las personas cada vez que ganan", comentó Axel en exclusiva.

"Estoy viviendo algo que siempre quise formar parte, amo el entretenimiento y principalmente la TV. Guido desde hace ya un par de años atrás se había transformado en un referente para mi, no solo por su conducción, sino principalmente por la llegada que tiene a la gente en su forma de comunicar las cosas. Así que esto, es uno de mis sueños cumplidos", añadió el modelo.





"Comencé en el 2013, por E! Entertainment con Sofía Zámolo, donde tuve la oportunidad de hacer un par d evitas y copetes. Y luego comencé haciendo notas de cobertura de eventos sociales y de moda para Magazine Tv. Y un par de años antes en el 2011, trabajaba en Sábado Bus y participé por primera vez en el programa de Susana Giménez. En el 2014, hice un programa institucional para una Facultad, y también participaciones en Morfi en Telefe, en la columna de moda que tenía Fabian Medina Flores. En el 2015 llegó la Radio, un magazine semanal junto a dos modelos amigas, llamado Tripolares que fue un programa único y divertido. Y estos últimos años visitando a mis amigos de La Jaula de la moda y el año pasado mi paso por Tenemos Wi en Net. Siempre combinando mi tiempo con modelo y actor publicitario". Sobre sus inicios en el medio, explicó:





En tanto, sobre cómo cuida su figura, explicó: "Soy amante de la vida Fitness. Siempre hice algún deporte, principalmente natación y luego el gym. Pero desde hace 4 años hago Crossfit, entrenamiento funcional y amo salir a correr y pronto incorporaré la bici también".









"Me cocino la mayoría de las cosas yo, la alimentación es un factor principal en absolutamente todo, por lo que siempre elijo la comida real, como muy sano, no tomo alcohol hace años. Entreno todos los días y también me permito las actividades recreativas al aire libre", amplió Axel.





"Trato a través de mis redes sociales inculcar hábitos saludables, comer en forma consciente, más allá de mostrar moda o hacer cosas divertidas y mostrar parte de mi vida que me salen en el momento y decido compartir con mis seguidores, que es increíble el enorme cariño que recibo por parte de ellos". Y cerró: