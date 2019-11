El audio de la respuesta de Dalila a La Princesita: “Nunca nos sentamos a tomar un mate”

Este fin de semana, La Princesita Karina celebró sus 15 años en la música con una serie de presentaciones en el Gran Rex, donde repasó temas de toda su discografía.

Para su público, la cantante había preparado la sorpresa de contar con Dalila, con quien protagonizó algunos cruces, como invitada, pero finalmente el dúo no se hizo.

De acuerdo a lo que Karina contó en el escenario, Dalila le canceló 15 minutos antes del inicio del show, sin ningún argumento. En "Infama" (América) se mostraron las imágenes del show, en el que la ex pareja de El Polaco y Sergio Agüero se quejó por el faltazo de su colega.

"Le dejé el mejor camarín para ella, y la recibí con rosas. Dije 'yo soy la princesa y ella la reina'. Pero antes de venir me dijeron que no venía. Yo, antes de ser egoísta, pregunté: '¿Cómo está?'. Porque capaz le pasó algo. Pero no, no le pasó nada", señaló La Princesita.

"Me dolió mucho que no venga, porque me había prometido que iba a venir", remarcó Karina. "Igual, aunque me dejó pagando, la sigo respetando un montón", arrojó de manera picante. "El apodo de Princesita no es un nombre que yo haya elegido, sino que me quedó. Pero yo sigo pensando que hay una reina antes que yo, y la verdad que espero que se de la oportunidad de cantar juntas", añadió.

Y luego volvió a destacar que su colega la "dejó pagando 15 minutos antes del show". "Quizás le pasó algo y no pudo venir. Pero igual le vamos a dar un fuerte aplauso, porque la sigo respetando aunque no haya venido hoy sin ninguna excusa que sea válida".

LEER MÁS La furia de Karina "La Princesita" con Dalila: "Me dolió mucho que no venga al show"

PrimiciasYa.com se contactó con Dalila, quien aclaró: "Yo no creo que las cosas sean para tanto. El problema que el sushi y el champagne eran pago. Pero dale, no vamos a estar peleando por una cosa así. Nosotros, y hablo por todo el staff y la gente que me representa, se le avisó temprano a su staff. Que a ella no se lo hayan hecho saber temprano, ya es un tema que escapa de mí. Pero yo le avisé temprano, a la mañana lo llamé a su manager para ver si la podía llamar y a la tarde mi hijo le avisó. No sé lo que pasó, y todos esos comentarios… Están haciendo un mundo de nada".

Al ser consultada sobre el motivo de su ausencia, señaló: "Son cosas internas, nada que tenga que ver con ella. De hecho, nunca nos sentamos a tomar un mate. Pero ella tiene detrás de sus espaldas, personas que no la saben asesorar. No era para tanto. Es más, llego a pensar que les preocupó más que hayan tenido que comprar el sushi y el champagne a que yo no vaya. La verdad es que no entiendo".

LEER MÁS El error de Karina La Princesita que derivó en una fuerte aclaración a los seguidores de Ángel de Brito