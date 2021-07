El audio con la palabra de Julián Weich: "Es como que te morís pero nadie te avisa"

Tras dos semanas internado al sufrir complicaciones por su contagio de Covid-19, Julián Weich fue dado de alta este miércoles.

Así lo confirmó el médico personal del conductor, el Dr. Mario Fitz Maurice, en una comunicación telefónica con Ángel de Brito en "LAM".

Así Julián Weich, de 55 años de edad, recibe entonces este miércoles el alta después de 15 días internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), debido a las complicaciones que atravesó en su cuadro de Covid-19.

Según el médico del conductor, "Está muy bien, realmente la pasó mal. Tuvimos que internarlo en terapia intensiva por una neumonía bilateral típica del Covid con insuficiencia respiratoria de moderada a severa y requirió altas concentraciones de oxígeno... pero ha sido un buen paciente y siempre estuvo muy optimista", explicó el cardiólogo.

En tanto, Fitz Maurice agregó confirmando el alta medica del actual conductor de El Nueve y Radio Uno, que "ha salido de la terapia intensiva, pasado a la terapia intermedia a habitación general y hoy (miércoles 28 de julio) le estoy firmando el alta para que se vaya a la casa y ya pueda recuperarse en su domicilio".

En este contexto, Weich salió al aire con sus compañeros de radio en La Uno y contó brevemente: "Estoy muy bien, ¡Estoy vivo! Estoy contento, es como que te morís pero nadie te avisa, no te duele nada, pero te estás muriendo, es re loco lo que te pasa".

"No tuve miedo, ni lloré, nunca me quebré, siempre estuve entero. pero de repente estás hablando así y decís: puta, que bueno poder contarlo y qué terrible la gente que no lo pudo contar", explicó el animador sobre la enfermedad.

