El audio de Luque donde asegura que a Maradona le daban marihuana y el último video de Diego

“Dentro de todo tengo a la Monona que me cuenta las cosas, porque si no, no me entero nunca. Ayer, menos la Monona y el de seguridad estaban fumando porro. Hoy se levantó todo dolorido, como que el chabón (sic) no descansa y se levanta con toda la resaca encima”, dice parte del audio que trascendió de Leopoldo Luque, el médico que tuvo Diego Maradona antes de morir y a quien hoy todos señalan como el gran responsable.

Y agrega: “Anoche fumó (marihuana), tomó vino, más las pastillas (recetadas). No se puede todo”.

LEER TAMBIÉN: Sergio Lapegüe "pasó una buena noche", confirmó su esposa, Bochi

Luque admitió que la situación le impedía juzgar con precisión el real estado de salud de Maradona: “La verdad es que yo ya no diferencio los dolores (genuinos) de los (generados por el) mal dormir. Ya tomó el hábito de fumar (marihuana) todos los días. Les pide a los de seguridad (faso). El otro día les dije a los de seguridad que cuando les pida eso que le enciendan un habano”.

El doctor apunta contra Charly, el hombre del nuevo entorno de Diego que viene del riñón de Rocío Oliva ya que es pareja de una prima de la rubia.

“No aguanto más la situación de que Charly le dé marihuana a Diego. No sé cómo cortarlo. Cuando Charly le daba marihuana le dije que si se moría iba a dar la cara él si en la autopsia salía el consumo", finaliza.

El último video de Maradona

Hace pocas horas se difundió el último video de Diego que precisamente fue grabado para el doctor Luque cuando recién lo había operado.

“Estoy abollado, pero bien”, se lo escucha decir a Diego Maradona. Con el vendaje aún puesto en su cabeza, luego de, se lo ve también con "Monona", la cocinera, de fondo.

LEER TAMBIÉN: Nicole Neumann celebró el cumpleaños de su hija Allegra en el living de su casa

“Sabés que no me gustan las intimidades, pero cuando estoy con gente buena salgo de mi madriguera. Un beso Luque... Leopoldo Jacinto Luque”, le dice Diego Maradona a su médico a través de un video que compartió por WhatsApp con él.