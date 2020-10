El último audio de Hugo Arana a PrimiciasYa.com cinco días antes de su muerte

Hugo Arana murió este domingo a los 77 tras permanecer internado por un accidente doméstico y, además, habérsele detectado coronavirus.

El reconocido artista estaba internado en el Sanatorio Colegiales, pero no fue hospitalizado por haber contraído el virus, sino que había sido trasladado previamente al centro médico por un accidente doméstico. Durante un chequeo le realizaron el hisopado, que confirmó que estaba contagiado.

Arana permanecía internado desde fines de septiembre en el centro médico, después de golpearse la cabeza en su hogar.

El martes pasado, en diálogo con PrimiciasYa.com, el actor había contado que estaba asintomático.

LEER MÁS Murió por coronavirus el actor Hugo Arana

“Tengo el virus de forma muy liviana, no me ha dañado la respiración ni tengo dolores. Me chequean todos los días y la presión está bien, los latidos están bien, no tengo temperatura”, había explicado el artista.

“Lo que más soporto es estar tirado en una cama esperando, pero nada más”, agregó en esa entrevista el protagonista de "Matrimonios y algo más", programa que le dio gran reconocimiento.

Hugo Arana nació en Juan José Paso, un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires. Creció en Monte Grande (Buenos Aires). Su familia se mudó luego a Lomas de Zamora, primero y Lanús después estudió actuación con Marcelo Lavalle y, sobre todo, con Augusto Fernandes.

LEER MÁS Preocupación por el estado de salud de Hugo Arana: tiene coronavirus y está internado