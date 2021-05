Audio exclusivo de Federico Reutemann tras el escándalo familiar por El Lole

"Lole Reutemann está bien. No se siente de la mejor manera y no quiere hablar con nadie", confirma el sobrino del legislador.

"Lole Reutemann está bien. No se siente de la mejor manera y no quiere hablar con nadie". Así de esta manera lo confirmó en exclusiva Federico Reutemann, sobrino del legislador e hijo del hermano mayor del ex piloto de Fórmula 1 en un audio exclusivo que dejó para América Noticias.

El escándalo explotó anoche cuando Cora Reutemann, su hija, escribió un tuit denunciando públicamente a Verónica Ghio, la actual esposa de Lole, de no responder ningún mensaje. De no explicar en qué situación de salud se encuentra su padre. Y como si fuera poco de bloquearla en el teléfono tanto a ella como a su hermana Mariana.

Ésta interna familiar viene de larga data pero habría recrudecido en la última internación, en terapia intensiva por un sangrado digestivo, de Reutemann en un sanatorio de Santa Fe al enterarse la familia a través de los medios. Esto también provocó cierta rispidez con su sobrino Federico, quien le había planteado que no podía ocultar la internación a su familia por más que Lole quisiera mantenerlo en un absoluto bajo perfil.

Cuando sus hijas llegan a Santa Fe deciden trasladarlo al Sanatorio Del Parque y desde ese momento la relación entre Verónica y las hijas de Lole ya no tuvo vuelta atrás al punto que desde el 21 de mayo, día que fue dado de alta de la Clínica, no respondió ningún mensaje ni siquiera atendió a nadie que fuera a golpear la puerta de la casa.

"Hola Daniel, buenas tardes. Acabo de salir de la casa de Carlos Reutemann. Son las 18.35hs. Lo pude ver. Está en recuperación de su post operatorio. Con un masajista y tratando de ponerse bien. Pude hablar con mis primas para que se queden tranquilas que lo había visto. Ahora a esperar que se componga y de está manera solucionar este conflicto que se dio. No tiene ganas de atender a nadie porque no se siente bien. No solamente a sus hijas sino a ninguno y es por esto que se dio ésta situación. Un fuerte abrazo y a tu disposición", dijo Federico Reutemann en exclusivo aclarando el cuadro de misterio que se había generado en torno a Lole Reutemann. De ésta manera quedó desactivado un posible viaje que tanto Cora como Mariana pensaban hacer a Santa Fe en el día de mañana y una posible denuncia penal según lo que circulaba por lo menos por ahora.