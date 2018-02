Audio de dos profesionales de La Trinidad luego de la muerte de Débora Pérez Volpin

Sanatorio de La Trinidad a otro fue antes que se conocieran los resultados de la autopsia del cuerpo de El audio que le habría enviado un profesional dela otro fue antes que se conocieran los resultados de la autopsia del cuerpo de Débora Pérez Volpin





debora perez volpin.jpg



Se trata de una charla entre dos profesionales luego de que se confirmó al deceso de la periodista y conductora.





"Informe central" por A24. El mismo fue exhibido al aire el jueves en el noticieropor





"Perfo de esófago inadvertida por endoscopía. Neumomediastino, taponamiento cardíaco. Anestesióloga que no es muy dúctil y no me metió la aguja para descomprimirla", se escucha claramente en el audio.





El video.