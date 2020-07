La atrevida propuesta que le hizo el hacker de Pampita a Barby Franco

Pampita fue víctima de varios hackeos entre los que estuvieron sus redes sociales primero y luego su teléfono celular, el particular el WhatsApp, la app de chat más popular del mundo.

Si bien la modelo ya resolvió el problema gracias a la intervención de la Justicia, Barby Franco -su compañera de “Pampita online”, Net- le reveló que la persona que le intervino su movil le escribió con una inesperada propuesta.

“"¡Quiero hacer una denuncia pública!”, comenzó gritando la morocha y luego de unos segundos de pausa advirtió: "¡Pegué onda con tu hacker! Me invitó a cenar". Pampita se agarró la cabeza y escupió: "¿Me estás jodiendo? ¿Qué? ¿Te escribió?".

La novia de Fernando Burlando contó que tuvo una conversación con esta persona pensando que la modelo había recuperado su número."Yo te escribí a vos y pensé: 'Recuperó el número. Pampita me está invitando a cenar'. Después digo: 'No, no puede ser, no creo que sea Caro'. Entonces te mandé un mensaje por Instagram para saber si habías recuperado el número", contó la morocha.

"¡Mirá qué vivo es el hacker!", dijo Pampita por la avivada de su impostor. Pero, finalmente la conductrora hizo una reflexión sobre lo sucedido: "¡Qué pesadilla! ¡Déjennos en paz! Te juro, no sean molestos. Yo soy mamá, si suena el teléfono quiero poder atender aunque no sepa de quién es el número. Pero con esta molestia que se están pasando el número entre todos... Tengan en cuenta que uno necesita el teléfono para cosas importantes, urgencias. No estén llamando para joder".

