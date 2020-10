Atilio Veronelli enojado por la falta de protocolos para el teatro: "Alguien se está haciendo el idiota”

El dramaturgo, actor y director mostró su furia ante la noticia que no habrá temporada. Respaldó el reclamo de Flavio Mendoza y se preguntó por qué el fútbol, los viajes de larga distancia, iglesias y templos sí y la actividad teatral no puede regresar.

Atilio Veronelli se refirió a la polémica que dejó Flavio Mendoza con sus tuits, en los que acusó que muchos colegas no saltan ni reclaman que se hagan protocolos para que los artistas vuelvan a trabajar ya que están cómodos y reciben “ayuda”.

“Flavio es uno de los tipos más serios de nuestra profesión así que si se está quejando, al igual que el resto de nosotros, tendrá un buen motivo. Nosotros no somos gente de quejarnos”, aseguró el actor y director de teatro a PrimiciasYa.com.

“No se trata de un tema de apoyo, me parece que hay una franja de gente, que no es contemplada porque no figura en ningún lado, que son actores pocos conocidos o que tienen un segundo trabajo. El IFE (Ingreso familiar de emergencia) se implementó para los que no teníamos otro ingreso comprobado pero quedó mucha gente descuidada. A esos les dicen que ellos no eran esenciales y esa cosa discriminatoria de quién lo era y quién no”, explica Atilio tras darle la derecha a Mendoza en las redes.

“Ahora ya no es así: hay mucha gente que no es esencial abriendo sus negocios y nosotros seguimos sin trabajar. La pregunta es por qué puede ir un micro de larga distancia donde van 50 o 60 personas sentadas una al lado de la otra en filitas, ahí se puede estar, hasta con aire acondicionado en un viaje largo. En cambio en un teatro, una hora y media dejando butacas de separación entre uno y otro parece que no: alguien se está haciendo el idiota”, se preguntó ante las varias aperturas.

Sobre la realidad económica de los actores dijo: “Nosotros necesitamos trabajar todo el tiempo. Está la idea antigua de que el actor que sale en televisión está lleno de guita, ya no es así. Cada vez hay menos ficción en teve, menos cine y ahora no hay teatro, salvo el tipo que da clases por zoom y esas cosas raras”.

“El streaming no es una posibilidad para los actores, solo les sirve a los que son muy populares porque venden muchísimas entradas. Para vender muchas entradas hay que comunicarlo a mucha gente y es caro hacer publicidad. Es una solución para dos o tres actores muy populares que ganan hasta más dinero que en el teatro con eso. El resto de nosotros estamos sin laburar y la comparación con el fútbol y los viajes nos hacen pensar que podemos tener temporada”, afirmó.

Sobre su economía contó que es casi desesperante: “Este verano venía todo contento porque habíamos hecho temporada en las grutas y venía con un restito. Además tenía 5 o 6 fechas vendidas de mi unipersonal y además, trabajaba con Santiago Cúneo, que hacía su programa, en el que era panelista. El programa no se hizo, el teatro no se puede, las fechas se cayeron, y todo lo que me traje ya me lo gasté en los primeros meses para sobrevivir... ahora ya me gasté todo el ahorro. La vivo realmente mal como todos los demás".

“Entiendo que si las cosas se hacen seriamente todos tenemos que bancar un poco esta abstinencia de trabajo. Pero llega cierto límite que pensás que es más negocio el fútbol que el teatro, o que la gente viaje en micro, o dejarlos entrar a sus templos a rezar. Yo no coincido”, finalizó.

“Somos varios los que no entendemos. Después cuando hacen actos nos quieren en los palcos pero ahora si nos cagamos de hambre problema nuestro”, dijo en sus redes completando el fastidio.

