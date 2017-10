Atilio Veronelli: "El juicio es por injurias, no por violencia de género"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Atilio Veronelli. Ana Franco charló el martes con este medio tras confirmarse la fecha del juicio con su ex pareja





"Es un juicio por injurias que lo arrancamos por una nota que hizo a la revista Pronto el 24 de abril de 2014. Estamos con idas y vueltas, se hicieron tres apelaciones a la cámara de casación", subrayó Franco. atilio veronelli.jpg

"Tuvimos una primera fecha de juicio oral hace dos años y ahora nos dieron la otra fecha por juicio oral por violencia de género.Tenemos audiencia civil el 2 de noviembre además". El juicio oral será el martes 21 de noviembre a las 10 horas. Y agregó:El juicio oral será el martes 21 de noviembre a las 10 horas. (Ver nota)





Lo cierto es que PrimiciasYa.com fue en busca de la palabra del otro protagonista, Veronelli, quien expresó sobre este tema: "Lo único que tengo que aclarar es que el juicio es por "Injurias" no por "violencia de género". Me extraña que Ana no lo sepa. Daría la impresión que su deseo de estigmatizarme como violento es superior a su sentido de la verdad".