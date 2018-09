Alto precio físico ha pagado Pollo Álvarez por su performance en el Aquadance, que obtuvo muy buen puntaje, pero que le costó golpes varios y una herida importante en un muslo.





Bailando, con su partanaire, se lo vio bastante lastimado mientras lucían un traje de baño mínimo, como la mayoría de los competidores, para hacer sus gracias acuáticas. En su presentación en el, con su partanaire, se lo vio bastante lastimado mientras lucían un traje de baño mínimo, como la mayoría de los competidores, para hacer sus gracias acuáticas.





"Vamos a dejarlo todo. Hay muchos golpes en el camino, nos la dimos fuerte. Pero está bien, estamos contentos y con ganas", comentó Álvarez, antes de mostrarle al conductor sus lesiones.





"Ah, no... ¡tremendo! Golpe no, te cortaste mal. Tenés la gamba hecha percha", soltó Tinelli. A lo que el Pollo, con su característico humor cerró: "Para mí que garpa porque son cositas del tigre (debido a que era el look del conductor)".





A pesar del dolor que le causó este ritmo, la dupla se llevó el mejor puntaje de la noche, superó las expectativas del jurado y cosechó un total de 22 puntos. Ahora, por más que le cueste ensayar, se prepara para la salsa de a tres.