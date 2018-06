Así fue el podio del Martín Fierro de la Gente

"Gracias a toda la gente que está conmigo, que me apoya, que me sigue, que me dice cosas divinas por la calle, que me da amor permanentemente, y que me dicen que gracias a mí se ríen, que muchas veces están tristes y yo les alegro la vida con mis chistes, con mis equivocaciones, con las perlitas, con todo lo que pasa siempre en mi programa", manifestó la diva.

Telefe: Marcelo Tinelli y Mirtha Legrand terminaron 2° y 3° respectivamente. Este portal pudo averiguar quiénes terminaron en el podio junto a la conductora determinaronrespectivamente.





El conductor de "Showmatch" sacó el 15% de los votos frente al 41% de la ganadora. Por otro lado, Mirtha terminó en tercer lugar pero no se conoció la cifra de votantes.

El domingo por la noche, se entregaron los premiosfue una de las grandes ganadoras de la noche: se llevó el premio ay como bonus, ganó el