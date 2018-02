Así fue el comienzo de Simona, por la pantalla de El Trece

Anoche, Simona, la nueva comedia Pol-Ka que está protagonizada por Ángela Torres, Gastón Soffritti, Agustín Casanova, Juan Darthés y Ana María Orozco y por Romina Gaetani, arrancó por la pantalla de El Trece, alcanzando picos de 13.4 puntos de rating.

Días atrás, en exclusivo para Primiciasya.com, Ángela Torres se refería al estreno que finalmente llegó este lunes: "Estoy muerta de miedo, preparándome para el estreno re contra cagada...", expresaba la joven.

Además, en esa oportunidad, Ángela también nos habló de su compañero de tira Juan Darthés tras las acusaciones de acoso por parte de Calu Rivero: "No es mi tema, no voy a opinar sobre eso. Juan es mi compañero y es muy incómodo contestar algo así, me llevo bárbaro y tengo una relación divina. Trabajar con él es hermoso", remarcó.

Simona (Angela Torres), una joven alegre y divertida; segura de sí misma y de lo que quiere. Ella es una adolescente que debió sortear dificultades desde muy pequeña: tuvo que aprender a crecer sin sus padres como guías.

Apenas se enteró de que estaba embarazada, Marilina (Orozco), madre biológica de Simona, amó a esa hija con toda su alma. Juró siempre protegerla de todo mal. Pero el destino le tendría deparado un camino alternativo al soñado; una senda por demás oscura y desagradable: Marilina se ve envuelta en un confuso y violento episodio por el cual termina presa, lejos de su adorada hija.

¡Mirá las primeras escenas de Simona, a continuación!

