Así despidieron los famosos el 2018: fotos y distintos mensajes

FELIZ AÑO NUEVO !

Les deseo de todo corazón.

No me importa su religión, ni su sexualidad, ni su color, ni su bolsillo .

Sólo me importa q sean buenas personas y q me quieran y deseen lo mejor como yo les deseo lo mismo .

Chino Chin ♥️♥️♥️ pic.twitter.com/CGBV4e7aCj