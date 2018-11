Así dejó de ser alcohólico Michael J Fox

Michael J. Fox reveló cómo la indiferencia de su esposa a sus problemas lo hizo dejar de beber.

La estrella de 'Volver al futuro' se refugió en el alcohol cuando le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson en la década de 1990, pero la falta de ira de su esposa, Tracy Pollan, lo hizo darse cuenta de que las cosas tenían que cambiar.

Hablando en 'Entertainment Tonight', dijo: "Una vez me desperté con resaca y esperaba que Tracy peleara conmigo. Pero no estaba enojada. Estaba aburrida y eso para mí fue más aterrador que todo".

El actor de 57 años, quien se casó con su esposa en 1988, fue diagnosticado en 1992 después de mostrar síntomas de la enfermedad el año anterior y salieron a la luz pública sus problemas de salud en 1998.

Ahora, Michael, padre de cuatro, se ha sincerado al hablar sobre cómo se las ha arreglado para luchar en sus días mientras enfrenta la enfermedad.

Él reveló: "Estoy realmente en la aceptación, y la aceptación significa que te resignas a algo. Pero tienes que reconocer que es lo que es... Enfréntalo y sigue adelante. Y cuando haces eso, puedes mantenerlo bajo control, es lo que es. El noventa y nueve por ciento del resto de mi vida no es de Parkinson, son otras cosas y eso me mantiene ocupado y no me siento mal por mí mismo".

Embed