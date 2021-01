Aseguran que Salazar y Redrado se reencontrarán en Miami y una periodista de chimentos se hospeda en el mismo hotel

La semana pasada se conoció que Martín Redrado se había separado de Lulú Sanguineti y Luciana Salazar reveló que la decisión del economista tendría que ver con ella.

“En la nota dice que Redrado se separó porque no quería convivir, y eso no es así. Él se separó de su ex novia por mí. ¿Por qué? ¿Por qué no lo quiere decir? Se lava las manos y no quiere decir la verdad. Yo jamás lo hubiese dicho, porque siempre estoy del lado de la mujer, siempre. Lo tengo que contar porque es la verdad, no para lastimar a otra persona que debe estar sufriendo...", dijo Luli en "Polémica en el Bar" (América).

Hoy, en el programa de Ángel de Brito, Gabriel Olivieri habló de los motivos del encuentro de Salazar y Redrado en Miami: "Hay una historia de amor, de fuego y de pasión. El con Luciana descubrió Disney, a nivel físico", comenzó diciendo.

Cinthia Fernández fue quien había advertido del viaje a los Estados Unidos: “Más tóxicos son porque Luciana Salazar se va del 7 al 28 a Miami y se va sola. Se va sin Matilda. No va al departamento de Martín porque hasta cuando están juntos ellos tienen como un modus operandi parar separados, incluso cuando todos sabíamos que eran novios, porque también hay un tema con los hijos”, sostuvo la panelista.

“Que la odian”, preguntó Ángel de Brito, a lo que Cinthia aseveró: “Si, la odian, la detestan, gracias por ahorrarme eso porque me acusan. Ella se va a hospedar en la torre Sunny Island. Adivinen quien va a hospedar ahí… nuestra compañera Yanina Latorre. No van a tener paz y estamos esperando la foto en cuestión de días”.

