Asaltaron en Avellaneda al periodista Luis Otero

El periodista y candidato a intendente de Avellaneda por Cambiemos Luis Otero sufrió un robo en la puerta de su estudio de abogados, en ese municipio.





Luis Otero había sufrido un violento robo. Motochorros le arrebataron el celular y huyeron. La primera reacción de Otero fue perseguirlos, aunque los ladrones consiguieron huir. Hace dos años, el hijo dehabía sufrido un violento robo.





"Estaba lleno de gente, pero me venían siguiendo. Me distraje y fue un segundo, lástima que no los pude alcanzar", contó en charla con Pamela David en "Pamela a la tarde". , contó en charla con





Y agregó: "Estaba sacando el llavero para entrar a m oficina y fue ahí cuando el muchacho que me venía siguiendo desde una cuadra atrás me arrebató el teléfono. Tenía el casco puesto y no podría identificarlo".





Según el parte policial, el hecho ocurrió en la calle Maipú 20 a metros de la oficina del abogado y periodista, en el centro de Avellaneda.





"Esto es lo que vivimos en Avellaneda todos los vecinos, me alegro que me haya pasado a mí y no a una señora grande. Esto es lo que hay que modificar. Esta gente estaba buscando a alguien para robar", finalizó.